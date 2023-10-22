«شباب كفر الشيخ» تطلق فعاليات البرنامج التثقيفي «شارك.. الكلمة كلمتك»

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، البرنامج التثقيفي لذوى الإعاقة تحت شعار «شارك.. الكلمة.. كلمتك» لتعزيز المشاركة السياسية، بمشاركة 50 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة وذويهم وذلك بمركز شباب مدينة كفر الشيخ.

إتاحة كل المشاركات بجميع الأنشطة لذوي الإعاقة

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المديرية تحرص علي تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية للجميع، وإتاحة كافة المشاركات بجميع الأنشطة لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أنّ تلك المبادرة تأتي تفعيلًا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية نحو الجمهورية الجديدة، من خلال شراكة فعالة للبناء والاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يُمثلون نسبة 10.7% من المصريين، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، وتدعيم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حاضر فى البرنامج التثقيفي الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، حيث بدأ اللقاء بحث الحضور القائمين على التنفيذ والأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار «شارك.. الكلمة.. كلمتك» وذلك لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024.

تمكين ودمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة

وأشار «أبو خوات»، إلى أنّ دور الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء الوطن من ذوي الهمم، وأنّ الدولة المصرية تحرص على تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات،مما يُساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية، وأنّ الحقوق السياسية حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

ونوه «أبو خوات»، بأنّ الأحداث الراهنة لها تأثير كبير على الجميع، مناشدًا الحضور بالوقوف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية بعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار والتحليلات الكاذبة، موجهًا الشكر للدولة والقيادة على دعمهم لكل الأسر المصرية التي يوجد بها أشخاص من ذوى الإعاقة.

توعية ذوي الإعاقة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات

أوضح سامى أحمد، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء، أنّ وزارة الشباب والرياضة أدّت دورًا كبيرًا مع المجلس وتستهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وذويهم على آليات ممارسة حقوقهم السياسية، وتعريفهم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتوعيتهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكافة الاستحقاقات الانتخابية والسياسية التي نص عليها الدستور والقانون.

جدير بالذكر، أنّ فعاليات تلك البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.