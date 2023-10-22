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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكولومبي التصعيد في غزة

كتب:

أ ش أ
08:38 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
سامح شكري

سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد اتصالاً هاتفيا من ‪وزير خارجية كولومبيا الفارو ليفا ديران حول التصعيد في غزة

حديث عن قمة القاهرة للسلام

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، إن الوزير شكري أطلع نظيره على مداولات القادة في قمة القاهرة للسلام، وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين، ووقف التصعيد، وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة.

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بقلم أ ش أ