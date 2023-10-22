وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكولومبي التصعيد في غزة
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أ ش أ
08:38 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
سامح شكري
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية كولومبيا الفارو ليفا ديران حول التصعيد في غزة
حديث عن قمة القاهرة للسلام
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، إن الوزير شكري أطلع نظيره على مداولات القادة في قمة القاهرة للسلام، وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين، ووقف التصعيد، وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة.