الأونروا تكشف عن مقتل 29 من موظفيها منذ بداية القصف على قطاع غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عبر تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع أكس «تويتر سابقًا» عن مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية عدوان قوات الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الأونروا في تغريدتها التي نُشرت اليوم: «نحن في حالة صدمة وحداد.. لقد تأكد الآن مقتل 29 من زملائنا منذ 7 أكتوبر، ونصف هؤلاء القتلى كانوا من معلمين الأونروا.. ونحن كوكالة مدمرون، ونتعامل مع بعضنا البعض كعائلة».

We are in shock and mourning.



It is now confirmed that 29 of our colleagues in#Gaza have been killed since October 7.



Half of these colleagues were @unrwa teachers.



As an Agency, we are devastated. We are grieving with each other and with the families. pic.twitter.com/TPTdUAAjg3