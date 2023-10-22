الأونروا تكشف عن مقتل 29 من موظفيها منذ بداية القصف على قطاع غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عبر تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع أكس «تويتر سابقًا» عن مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية عدوان قوات الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الأونروا في تغريدتها التي نُشرت اليوم: «نحن في حالة صدمة وحداد.. لقد تأكد الآن مقتل 29 من زملائنا منذ 7 أكتوبر، ونصف هؤلاء القتلى كانوا من معلمين الأونروا.. ونحن كوكالة مدمرون، ونتعامل مع بعضنا البعض كعائلة».

We are in shock and mourning.



It is now confirmed that 29 of our colleagues in#Gaza have been killed since October 7.



Half of these colleagues were @unrwa teachers.



As an Agency, we are devastated. We are grieving with each other and with the families. pic.twitter.com/TPTdUAAjg3 — UNRWA (@UNRWA) October 22, 2023

الأونروا: الوقود ينفد في غزة

وكانت الأونروا حذرت في وقت سابق اليوم الأحد، من أن الوقود في قطاع غزة سينفد بشكل كامل خلال 3 أيام، ولن يكون هناك مياه أو مستشفيات ومخابز عاملة.

وشددت على أنه دون الوقود لن يكون هناك أي مساعدات إنسانية، موضحة أن هذه الأزمة تؤدي إلى المزيد من خنق الأطفال والنساء والمواطنين في القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء اليوم الأحد، استشهاد 4741 شهيدا، إضافة إلى نحو 15898 مصاباً، خلال القصف المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 16 يومًا وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ارتقاء 4651 شهيدًا في قطاع غزة، ونحو 90 شهيدًا في الضفة الغربية، بينما بلغ عدد المصابين في قطاع غزة حوالي 14245 جريحاً، فضلاً عن ما يقرب من 1653 مصاباً في الضفة الغربية.