«تعليم الوادي الجديد» تستقبل فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة دكتورة راندة شاهين، جرى استقبال الدكتورة حبيبة بركات مدير عام التعليم الابتدائي بالوزارة، في زيارة تستغرق 3 ايام بدءا من اليوم الأحد 22 حتى الثلاثاء 24 أكتوبر.

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وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير منظومة العمل بمدارس التعليم الابتدائي، والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والتعليمات الوزارية الواردة.

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وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى عمل متابعات بمدرستي 6 أكتوبر الابتدائية، وبولاق للتعليم الأساسي.