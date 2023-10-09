«يوسف» من جنوب سيناء: «100 مليون صحة» أحيت الأمل في نفوس اليائسين

بدأت إصابته بفيروس سى عام 2020، وكان التوقيت متزامناً مع انتشار فيروس كورونا، ما جعل الاعتقاد بالإصابة بـ«كورونا»، كانت الأعراض عبارة عن مغص شديد بمنطقة البطن وإحساس بالقىء، توجه يونس أبوزيد، أحد أبناء جنوب سيناء، ويبلغ من العمر 49 سنة، لمستشفى شرم الشيخ الدولى وأجرى الفحص اللازم ليكتشف إصابته بفيروس سى.

يقول «أبوزيد» لـ«الوطن»: اكتشفت إصابتى بفيروس سى، وشعرت بالخوف لأننى لا أعلم الكثير عن الفيروس وكيفية علاجه. وأشار «أبوزيد» إلى أنه تردد فى إخبار رئيسه بالعمل لكونه يعمل «شيف» بأحد الفنادق بالمحافظة، مضيفاً: «خشيت أن أفقد عملى وهو مصدر رزقى، وكان رد فعل رئيسى المباشر مختلفاً عن توقعى، فنصحنى بالتوجه للمستشفى ومراجعة الطبيب لبدء العلاج ومنحنى إجازة».

تابع: «بالفعل ذهبت للمستشفى وعلمت أن العلاج على نفقة الدولة بالكامل، ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى التى أطلقها الرئيس السيسى ضمن المبادرة الرئاسية الكبرى «100 مليون صحة»، وبالفعل بدأت العلاج بكورس استمر لمدة 3 شهور، والحمد لله شفيت تماماً، وأقوم بعمل فحص دورى للاطمئنان حتى لا يعود مرة أخرى.

وتوجه «أبوزيد» بالشكر إلى الرئيس السيسى لإطلاق مبادرة علاج المصابين بفيروس سى، قائلاً: «أحييت نفوس ناس كتير كانوا فقدوا الأمل وفى طريقهم لأن تدمر حياتهم ومستقبلهم، فهذه المبادرة أوقفت هذا النزيف فى حياة أبناء الوطن».