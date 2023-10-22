المنظمة العربية للهلال الأحمر: الوضع في غزة كارثي والمستشفيات ينقصها الكثير من الأدوية

قال الدكتور صالح التويجري، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن الدعم المقدم لقطاع غزة كبير للغاية، وهناك تعاطف عربي وعالمي مع المنكوبين في غزة.

مطار العريش مليء بالمساعدات الإنسانية

وأضاف التويجري خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مطار العريش مليء بالمساعدات الإنسانية والشاحنات تقف بالمئات على بوابة المنفذ للدخول لغزة إلا أن هناك إجراءات معقدة ومنعت إسرائيل دخول أعداد كبيرة من الشاحنات ومن ثم ما يدخل للقطاع قليل جدا وقد لا يكون ذا أثر كبير على الحالة الإنسانية في غزة.

الوضع في غزة كارثي بمعنى الكلمة

وأشار إلى أن الوضع في غزة كارثي بمعنى الكلمة، وهناك قصف متواصل وعشوائي يستهدف المدنيين ورجال الإسعاف والإنقاذ والمباني التي حطمت على ساكنيها، وهناك انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب ترتكب في غزة، لافتًا أن هناك آلاف الضحايا ما بين قتيل وجريح، والمستشفيات تتلقى تهديدات متواصلة بطلب إخلائها، ويوجد العديد من المستشفيات التي توقفت عن الخدمة وينقصها الكثير من الأدوية التجهيزات الطبية.