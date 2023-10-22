فايز فرحات: انعقاد قمة القاهرة للسلام في توقيت شديد التعقيد دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنَّ نجاح قمة القاهرة للسلام، التي تأتي في توقيت حرج وشديد الأهمية، يجعلنا نأخذ في الاعتبار العديد من المؤشرات الدالة على نجاح القمة؛ أبرزها قدرة مصر الكبيرة على حشد عدد من الدول والقيادات الدولية من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية في توقيت شديد الصعوبة والتعقيد.

«فرحات»: نجاح قمة القاهرة للسلام وسط تحيز غربي للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ نجاح القمة التي دعت إليها مصر رغم حالة من التحيز والدعم السياسي والإعلامي من قبل عدة دول غربية للكيان المحتل، دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية وقدرتها على خلق منصات للتأكيد على مواقف سياسية محددة.

فجوة كبيرة بين رؤية الاحتلال والرؤية المصرية

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أنَّنا في توقيت شديد التعقيد وهناك تحيز سياسي وفجوة كبيرة بين رؤية الاحتلال المدعومة من الغرب في مواجهة رؤية مصرية عربية تدافع عن القضية الفلسطينية وتحذر من مخاطر يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومعادلات الأمن والاستقرار في المنطقة.