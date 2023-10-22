هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية وتطالب بالتبرع لأهل غزة: «بأيدينا نصنع الفرق»

عبرت الفنانة هنا الزاهد عن دعمها للقضية الفلسطينية، وأبدت حزنها الشديد لما يشهده قطاع غزة من قصف شديد تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما خلفه من كوارث إنسانية وأكثرها قسوة قصف مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته مئات الشهداء بينهم أطفال.

هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية

كتب هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»:«وتسهر كأنك تحرسهم.. كأنك لو نمت غدروا بهم».

هنا الزاهد تشارك في تعبئة صناديق جمعية الهلال الأحمر

شاركت الفنانة هنا الزاهد، في تعبئة صناديق جمعية الهلال الأحمر المصري لصالح أهالي غزة، وعلقت على الأمر قائلة: «بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد إيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا أكتر من أي وقت فات».

وأضافت: «لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري على (15322) قسم التبرعات، وتأخد صندوق من الهلال الأحمر المصري في مكان عملك وتخلي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين، وبكده تكون ساعدت كتير».