بجهود مصرية.. قافلة مساعدات ثانية تدخل إلى غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، تحرك الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

17 شاحنة تدخل غزة

وأضاف أنّ قافلة المساعدات الثانية المرسلة إلى قطاع غزة تشمل 17 شاحنة، كما أنّ الهلال الأحمر المصري دفع بـ3 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

المرحلة الأولى من الشاحنات

يذكر أن الجهود المصرية نجحت فى إدخال المرحلة الأولى من الشاحنات، والتى تضمنت 20 ناقلة محملة بعدد كبير من الأدوية، والأكسجين، والأكفان، والمواد الغذائية، وذلك في إطار الجهود المصرية من أجل وصول مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة.