مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تستعد لحرب محتملة في الشرق الأوسط

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون حذر من التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريًا إذا تعرض مواطنوها للاعتداء في أي مكان حول العالم.

«جبر»: «البنتاجون» أعلن إرساله منظومة صواريخ «ثاد» للمنطقة

وأضاف «جبر»، أنَّ «البنتاجون» أعلن إرساله منظومة صواريخ «ثاد» لمنطقة الشرق الأوسط تحسبًا لتصاعد الموقف، وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتدخلها في حرب محتملة في الشرق الأوسط بعد تعرض قواتها للهجوم في العراق ومن الحوثيين.

2000 عسكري في وضع الاستعداد

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد 2000 عسكري في وضع الاستعداد لحين حدوث أي اعتداء، والولايات المتحدة تستعد للأسوأ ولظهور أي بوادر قد تظهر.

وأشار «جبر»، إلى أن هناك تعقيدات سياسية كبيرة في الولايات المتحدة في هذا التوقيت، فهى مضطرة لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا على حد سواء والمساعدات الأوكرانية هى الأكبر لأنها ترى الخطر الروسي هو الأكبر على الديمقراطية الأمريكية، وأن المساعدات التي تقدمها لإسرائيل تقدمها بدعوى «محاربة الإرهاب».