مفكر سياسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الفلسطينية لا تزال مشتعلة ومعرضة لانفجار كبيرة، وخطواتها محسوبة وموجهة لإحراز نقاط معينة، وعلى الرغم من كل ذلك، استطاعت مصر عقد مؤتمر دولي وهو قمة القاهرة للسلام التي حضرها قادة وزعماء العالم خاصة الأمم المتحدة والجامعة العربية للحديث عن أنه لا يجب المساس بالمدنيين، والقضية ليست الأزمة الحالية فقط بل موجودة منذ عام 1948، ويجب حل الدولتين وهو أمر ضروري.

وأكد «سعيد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز»، أن مصر لها موقف واضح وصريح برفض مسألة تهجير الفلسطينين، ولن تسمح بتصفية القضية، وإصرار الدولة على إيصال المساعدات إلى غزة، عبر معبر رفح البري، يفرض على إسرائيل نوعًا من التهدئة لأنه لا يمكن إيصال المساعدات وضرب الجانب الآخر من معبر رفح في ذات الوقت.