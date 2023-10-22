«الصحة الفلسطينية»: 24 مجزرة إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ حرب مسعورة وتغلغل يرتكبه جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه، وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط ارتكب الاحتلال نحو 24 مجزرة بحق أهل غزة وعائلاتها، وراح ضحيتها 266 شهيدا غالبيتهم من الأطفال.

«القدرة»: غالبية شهداء المجاز الإسرائيلية بغزة في جنوب القطاع

وأضاف «القدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ غالبية شهداء المجازر الصهيونية بحق أهل غزة من منطقة بجنوب القطاع نظراً لمحاولة قوات الاحتلال التوغل فيها وإرغام أهلها على الرحيل والنزوح.

70% من ضحايا العدوان على القطاع أطفال ونساء

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية: «نتحدث اليوم عن 574 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال 16 يوما، راح ضحيتها 3600 شهيد ولا يزال هناك أضعاف هذا الرقم تحت الأنقاض، بل حتى هذه اللحظة نرصد 4 آلاف وواحد شهيد منهم 1873 طفلاً و14 ألفا و245 مصابا بجروح مختلفة، و70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع من الأطفال والنساء».