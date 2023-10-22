نقابة الأطباء: أكثر من 800 طبيب طلبوا التطوع لإنقاذ وإسعاف مصابي غزة

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن أكثر من 800 طلب من طبيب تقدموا للتطوع في إنقاذ وإسعاف مصابي العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتطوعوا لعلاج مصابي غزة، موضحًا أنه يجب عمل تدريبات لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

خالد أمين: تفاجأنا بإقبال الأطباء المصريين

تابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تفاجأنا بإقبال الأطباء المصريين ورغبتهم الشديدة في المشاركة والإصرار» موضحا «غدا تدريب أول مجموعة من الأطباء على الإصابات الموجودة في غزة، مثل الفوسفور الأبيض».

تجهيز الأطباء والفرق الطبية للدعم في الطوارئ

واصل: «من أول لحظة بدأنا الحركة على أكثر من مستوى إعداد وتجهيز الأطباء والفرق الطبية للدعم المتخصصة في الطوارئ والكوارث وأعلنا استقبال الأطباء المتطوعين في المستشفيات التي ستكون موجودة على الحدود فضلاً عن المستشفى الميداني الذي سيقام في رفح أو حتى في احتمال دخولها لغزة»، كاشفاً أن أبرز التخصصات التي أعلن عنها في تلقي طلبات التطوع هي المخ والأعصاب والجراحات التجميلية والصدر والقلب.