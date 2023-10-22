حملات ليلية مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بقرى كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة ليلية لصيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة بنطاق قرى مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء.

حملة ليلية مكبرة لرفع كفاءة الإنارة العامة بقري مركز بيلا

قامت الوحدة المحلية لقرية إبشان، برئاسة عاطف عبد العظيم، بحملة اليوم الواحد، استهدفت صيانة كشافات الإنارة، وتم صيانة عدد كبير من الكشافات داخل القرية، وعدد من العزب والنجوع التابعة للوحدة، وتركيب كشافات بجميع الشوارع الواقعة بنطاق الوحدة المحلية.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية حاذق، برئاسة نجلاء الحمادي، رئيس القرية، حملة مكبرة لصيانة الإنارة العامة ولوحة المفاتيح بالقرية، تضمنت إصلاح الكشافات التالفة وأعمدة الإنارة، في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء، وفي ضوء التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة الأعمال على أرض الواقع ومتابعتها بشكل عاجل.

مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية

وشدّد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على رؤساء القرى بضرورة مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين خلال سيرهم ليلاً.