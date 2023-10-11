مواعيد فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ غدا

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا الجديدة، غداً الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفه قطاع الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق

وأوضح القطاع، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي محكمة بيلا، وقسم شرطة بيلا، والتأمين الصحي، مؤكداً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة

وأهاب قطاع الكهرباء بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.