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حظك اليوم برج الثور الاثنين 23-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
برج الثور

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بالجدال وعدم اعترافهم بأخطائهم، فهم يرون أنفسهم على دراية ببواطن الأمور أكثر من أصحابها ما يجعلهم فى صدام دائما مع الآخرين، وهم شديدي العند لكنهم أصدقاء أوفياء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل.

ومن مشاهير برج الثور الأديب طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور الاثنين 23-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك أن شخصيتك العنيدة  يا برج الثور ملائمة للمرحلة المقبلة، فحاول أن تكون على قدر التحدي الذي تتعرض له للوصول إلى نتيجة مرضية، لأن طريق النجاح محفوف بالمصاعب فلا تتخاذل.

حظك اليوم برج الثور ماليا

وعلى الصعيد المالي تبشرك الأفلاك بأن الأمور المالية جيدة، لذا لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد فرصة جديدة لكسب الأموال.

حظك اليوم برج الثور ماليا

وعلى الصعيد العاطفي يشعر شريك حياتك بالصعاب التي تمر بها، ويتفهم الأمر، لذا عليك أن تعوضه عن تقصيرك في حقه، حتى تستمر الحياة بطريقة سعيدة وهادئة.

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بقلم صفية النجار