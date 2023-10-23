مشاهد من مستشفى القدس بعد قصفه في الليلة الأعنف على غزة (فيديو)

استمرارًا للعدوان الغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعرض قطاع غزة الفلسطيني لعمليات قصف عنيفة منذ بدء الليلة، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الفلسطينية بوصف الليلة بأنها الأعنف على فلسطين، منذ بدء الحرب عليها في السابع من أكتوبر الجاري.

قصف مستشفى القدس

ووثقت وسائل الإعلام الفلسطينية خلال الدقائق القليلة الماضية، مجموعة من مشاهد ولحظات قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى القدس بغزة، الذي يحتمي فيه نحو 12 ألف نازح فلسطيني، كما تم قصف محيط مستشفى الشفاء، حسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ورصدت عدسات الكاميرات مقاطع فيديو وثقت لحظات القصف العنيف لمستشفى القدس، وهو ما تفاعل معه بشدة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذيرات لمستشفى القدس

وخلال الساعات الماضية، كان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، حيث تقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم ترد، حتى الآن، عدد الإصابات أو الشهداء جراء هذا القصف العنيف الذي لحق بمحيط مستشفى القدس.

جدير بالذكر أن القصف الغاشم على قطاع غزة، قد تسبب في تدمير 42% من الوحدات السكنية داخل القطاع، جراء القصف العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.