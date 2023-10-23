قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مجمع الشفاء الطبي بغزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقبل قليل، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، ما سبب خسائر فادحة، بعدما أصدر الاحتلال تحذيرات سابقة بقصف المستشفى.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف قبل قليل من طيران الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أن المستشفى يحتمي بها نحو 12 ألف نازح فلسطيني، بينهم 70% من الأطفال والنساء.

وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن قلقها البالغ نتيجة تحذير الاحتلال الإسرائيلي لإدارة مستشفى القدس في قطاع غزة.

توقف المستشفيات عن العمل

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، عن رصد إصابات بالجدري والجرب والإسهال في قطاع غزة، جراء سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة، في المناطق التي تتعرض لقصف مستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف الوزارة، في بيان لها الأحد، أن نحو 20 مستشفى في قطاع غزة توقفت عن العمل، بسبب القصف، وأن 65% من منشآت الرعاية الصحية الأولية خرجت من الخدمة.

وأوضح التقرير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت مليوني و100 ألف مواطن لمغادرة منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة، والتوجه إلى المناطق الجنوبية.

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