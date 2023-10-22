أحزاب وسياسيون: قمة القاهرة للسلام «صرخة دولية» ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أشاد سياسيون بقمة القاهرة للسلام التى استضافتها القاهرة أمس ، وحضرها عدد كبير من ملوك ورؤساء دول العالم، واعتبروا، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن انعقاد القمة فى هذا التوقيت رسالة تأكيد على قوة العمق الاستراتيجى المصرى، وثبات الموقف المصرى من إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المسلوبة.

«الفقى»: مصر «عمود الخيمة» العربية وكلمة «السيسى» رسالة لكل الأطراف

وأشاد الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح القمة، مؤكداً أنها حاسمة وقوية وواضحة ومتوازنة، ورسالة لكل الأطراف بأن مصر لن تتخلى عن دورها الوطنى فى دعم الفلسطينيين. وأشار «الفقى» إلى أن إقامة قمة القاهرة للسلام 2023 فى هذا التوقيت يؤكد الدور المحورى والمركزى لمصر، وأنها تظل دائماً عمود الخيمة فى المنطقة العربية والأفريقية والشرق الأوسط، ولا يمكن أن تحل محلها دولة أخرى فى إيجاد المفاتيح لكل المشكلات الكبرى فى المنطقة عموماً.

«مطر»: أكدت للجميع مدى قوة الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع الملفات الإقليمية

وأشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس، وقال إنها حملت ما يريد المصريون قوله للعالم، خاصة أنه أكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذى يتطلع له العالم العربى بأكمله. وأضاف: «انعقاد القمة أكد للجميع مدى قوة الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع الملفات والقضايا الإقليمية، ويشير إلى أن مصر عادت لريادتها المستحقة بين الأمم»

وأضاف أمين تحالف الأحزاب أن كلمة الرئيس لاقت تأييداً من كل المشاركين، وعبرت عن إرادة الشعب المصرى تجاه الاحتلال، وحملت العالم المسئولية الكاملة لما يحدث، مطالباً بضرورة وضع استراتيجية عادلة تحقق للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة.

«درويش»: دخول المساعدات دليل قاطع على نجاح القمة

وثمّن الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، كلمة الرئيس فى قمة القاهرة للسلام، التى شدد خلالها على ضرورة وجود حل جذرى للقضية الفلسطينية، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحاً أنها أكدت أن القضية الفلسطينية أولوية قصوى لمصر وأظهرت للعالم قوة العمق الاستراتيجى المصرى.

وتابع: «الكلمة حملت جميع المطالبات والمعانى التى تحملها صدور الملايين من المصريين والتى تتمثل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض فكرة تصفية القضية على حساب دول الجوار، ومساندة الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المسلوبة»، مشيراً إلى أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دليل قاطع على نجاح القمة، ويؤكد مدى قوة الدبلوماسية المصرية فى التعامل بالسياسات الخارجية.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدار قمة القاهرة للسلام باقتدار، وبحكمته المعهودة ودبلوماسيته العالية، ووضع بوصلة المؤتمر بتحديد موقف مصر الثابت والمعلن تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف أن الرئيس كان واضحاً فى رسالته للمجتمع الدولى عندما نعى الإنسانية التى ترى المشاهد الدامية فى قطاع غزة ولم تتحرك، مشيداً بتشديد «السيسى» على أنه لا سبيل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر. وتابع: «رسائل السيسى كانت حازمة بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار على المدنيين وحماية الأرواح وتطبيق المواثيق الدولية التى تحمى حقوق الإنسان».

واعتبر رئيس حزب الجيل القمة صرخة دولية انطلقت من مصر ضد ما يحدث فى غزة من عمليات إجرامية، ما يؤكد على دور مصر المحورى فى ملف القضية الفلسطينية، مشيراً إلى إشادة جميع زعماء العرب والغرب بدور وحكمة مصر فى حل الأزمة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهل غزة. وأكد أن القمة انتصار للدبلوماسية الرئاسية التى أرسى معالمها لأول مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً: «كان من المعتاد أن يدير وزراء الخارجية الدبلوماسية، إلا أن الرئيس استطاع باقتدار إدارتها بنفسه من خلال الاتصال برؤساء العالم ودعوتهم لحل الأزمة».

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، إن قمة السلام عكست جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجهود التى يبذلها الرئيس تجسيد حقيقى يعلمه العالم أجمع عن موقف مصر التاريخى الراسخ والمتأصل الداعم للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة فى استرداد أراضيه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة من خلال حل سياسى شامل وعادل للقضية.

وأكد المهندس أحمد حلمى، القيادى بحزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس جاءت تعبيراً عن إرادة الشعب المصرى تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلى، وحمل العالم مسئولية ما يحدث فى فلسطين، وهو ما يتطلب تضافراً دولياً لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطينى.

وأشاد بتأكيد الرئيس على استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل على إنهاء الصراع وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة، مضيفاً أن القمة أكدت أن الدبلوماسية المصرية جادة فى التعامل مع القضية الفلسطينية، وأنها أولوية عاجلة تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود للوقوف بجانب الشعب الفلسطينى للدفاع عن حقوقه المشروعة.