أبرز التصريحات التحريضية من قادة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين

كشفت تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي، وجههم القبيح دون أي ستار تجاه الشعب الفلسطيني، إذ جاءت التصريحات كلها محرضة ضد أهالي فلسطين، لا سيما أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تحارب حيوانات بشرية هو الأكثر انتشارًا وقسوة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز التصريحات المحرضة ضد الفلسطينيين التي كشفت الإسرائيليين على حقيقتهم أمام العالم، وأنهم لا يراعون حقوق الإنسان تجاه الأطفال والنساء على عكس ما يدعون دوما أنهم بجانب الإنسانية ضمن أبواقهم الإعلامية وأو كما يدعي الغرب.

نحارب حيوانات بشرية

خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتصريح يأمر فيه بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا: «نحن نحارب حيوانات بشرية»، وفي تصريح خلال اجتماع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، قال جالانت: «لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة، لن يكون هناك كهرباء ولا طعام، نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك».

اقتراح بطرد العمال الفلسطينيين

بدوره خرج صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس قائلا: «هناك خطرا فعليا في وجود العمال الفلسطينيين داخل تجمعات سكانية إسرائيلية خلال الحرب»، موضحا أنه يعارض إعادة العمال الزراعيين الفلسطينيين إلى إسرائيل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

جاهزية للخلاص من عرب إسرائيل في أي وقت

في الوقت الذي قال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي: «إن المواطنين العرب في إسرائيل تصرفوا بطريقة مثالية منذ بدء الحرب مع حماس في غزة في 7 أكتوبر، وإذا إنه إذا أراد العرب الإسرائيليون التعاطف مع غزة يمكنني أن أرسلكم إلى هناك على متن حافلة».