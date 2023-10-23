تراجع جديد في سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 23-10-2023

بعد مرور نحو 10 أيام على نجاح مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية والمهمة، سجلت أسعار البيض الأحمر تراجعا جديدا في المنافذ التابعة للدولة، ومنها منافذ وزراتي التموين والزراعة، إضافة إلى المحلات التجارية في الأسوق المختلفة، وذلك في ظل زيادة إقبال المواطنين على الشراء، نظرا لأهمية البيض الذي يدخل في العديد من الوجبات الغذائية المختلفة.

سعر طبق البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض الأبيض الأحمر البلدي، أسعارا مختلفة وفق الشعبة الغذائية بالغرف التجارية، حيث تراجع سعر طبق البيض الأحمر الذى يضم 30 بيضة ليسجل سعر 123 بدلا من 125 جنيها، في حين سجل طبق البيض الأبيض 121 بدلا من 123 جنيها، في حين استقر سعر طبق البيض البلدي الذي يضم 20 بيضة عند سعر 140 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وفي السياق ذاته، أعلنت بورصة الدواجن، استقرار أسعار الدواجن اليوم، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 63 و65 جنيها للكيلو عند خروجها من المزرعة.