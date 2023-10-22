أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-10-2023 في المحلات

أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-10-2023، مشيرة إلى انخفاضها جنيهين في الكيلو الواحد، وتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 63 و65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وفقًا للأسعار المحددة في اتفاقية الحكومة لتخفيض الأسعار والمقررة بالاتفاق مع منتجي وشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وجاء تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 22-10-2023 بشكل محدود، إذ انخفضت أسعار الدواجن البلدي 3 جنيهات في الكيلو، ليبلغ سعرها نحو 79 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

- يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو من 95 إلى 98 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن، وصل إلى 110 جنيهات للكيلو، وتُباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ115 جنيهًا للكيلو.

- أسعار أوراك الفراخ اليوم الأحد22-10-2023، 85 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس 95 جنيهًا.

- كيلو الأجنحة يباع صباح اليوم بـ55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

- أسعار البانيه تتراوح بين 170 و175 جنيهًا للكيلو الواحد.