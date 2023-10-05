سلع أساسية مخفضة في المنافذ الحكومية.. تعرف عليها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أسعار ومنافذ السلع المخفضة اليوم الخميس، والتي يمكن للمواطنين التوجه إليها لشراء الكميات الكافية بعيدا عن تلاعب التجار في الأسواق والشوادر العامة.

وأوضحت بوابة الأسعار المعنية، بعد رصد أسعار السلع، أنّ هناك 4 أصناف تحظى بأسعار مخفضة، وهي الطماطم بسعر 14.17 جنيه / كيلو والتي تباع في المنافذ الحكومية، تليها البطاطس وأقل سعر 13 جنيها للكيلو في المنافذ التابعة للحكومة.

أقل أسعار السلع في المنافذ

وتابعت أنّ الليمون البلدي يتم طرحه بأقل سعر للكيلو في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان) بسعر 13.5 جنيه للكيلو، وأخيرا البامية أقل سعر 48.33 جنيه / كيلو داخل المنافذ التابعة للحكومة.

أسعار الفاكهة

سعر الليمون البلدي 18.3 جنيه.

سعر التفاح المحلي 29.76 جنيه.

سعر موز مغربي 19.69 جنيه.

سعر موز مستورد 31.58 جنيه.

سعر موز بيكو 17 جنيه.

سعر كيوي (كرتونة) 202.7 جنيه.

أسعار الخضروات

سعر الملوخية 11.82 جنيه.

سعر ليمون أضاليا 13.5 جنيه.

سعر اللفت 5.4 جنيه.

سعر الكوسة 17.98 جنيه.

سعر كرنب 23.82 جنيه.

سعر القلقاس 16.82 جنيه.

سعر قرنبيط 15.68 جنيه.

سعر فلفل رومي 17.01 جنيه.

سعر فلفل حامي 16.73 جنيه.

سعر الفاصوليا 27.72 جنيه.

سعر 100 ربطة شبت بـ282.74 جنيه.

سعر سبانخ 11.96 جنيه.

سعر البطاطا 7.92 جنيه.

سعر بنجر 15.19 جنيه.

سعر جزر أصفر 18.11 جنيه.

سعر خس 24.15 جنيه.

سعر خيار صوب 13.87 جنيه.

سعر البصل 25.43 جنيه.

سعر البسلة 19.86 جنيه.

سعر الباذنجان الأبيض 11.29 جنيه.

سعر الباذنجان الرومي 9.33 جنيه.

سعر الباذنجان العروس 11.42 جنيه.

أسعار البقوليات

سعر الأرز السائب 23.78 جنيه / كيلو.

سعر الأرز المعبأ بـ30.05 جنيه / كيلو.

سعر الفول المعبأ 39.55 جنيه / كيلو.

سعر الدقيق اليوم 23.03 جنيه / كيلو.

سعر الفول الصحيح السائب 40.58 جنيه.

سعر القمح الصلب المحلي 10653.95 جنيه.

سعر الذرة البيضاء 12631.01 جنيه.

أسعار السمك اليوم

عر المرجان 117.74 جنيه.

سعر البربوني 151.25 جنيه.

سعر الجمبري 399 جنيه.

سعر الكابوريا 111.39 جنيه.

سعر البلطي الأسواني 72.19 جنيه.

سعر فيليه بلطي 121.67 جنيه.

سعر قشر بياض 113.21 جنيه .

سعر الثعابين 212.96 جنيه.

سعر مكرونة خليجي 69.2 جنيه.

سعر مكرونة سويسي 81.39 جنيه.

سعر الحدادي 62.08 جنيه.

سعر المرجان 92.43 جنيه.

سعر بياض 113.86 جنيه.

سعر البلطي ممتاز 82.78 جنيه.

سعر البلطي صغير 58.82 جنيه.