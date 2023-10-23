رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم العالي»: أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة والتقديم خلال إجازة نصف العام

كتب:

أحمد أبوضيف
09:23 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية، انتهاء أعمال تنسيق القبول والالتحاق بالكليات الأسبوع الماضي، وفقا للخريطة الزمنية والقواعد التي أقرها المجلس، موضحة وجود أماكن شاغرة بعدد من الكليات سيتم إتاحة التقدم والالتحاق بها، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، خلال أجازة  منتصف العام الدراسي، وفقا للحدود الدنيا للقبول المعمول بها .

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأماكن الشاغرة موجودة في كليات الهندسة والصيدلة وكليات القطاع الإنساني كاللغات والترجمة والسياحة و القانون والإدارة والسياسية والاقتصاد والتربية، لافتة إلى أنّ خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد كافة المقبولين خلال الأيام الأخيرة قبل غلق باب التقدم للفصل الدراسي الأول من قبل وزارة التعليم العالي، ستتضح كافة الأعداد والأماكن الشاغرة لكل كلية،   مؤكدة أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر انتظام العمل والمحاضرات اليوم في مختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

اقرأ المزيد:

الجامعات الخاصة: تخفيضات للطلاب الفلسطينيين الوافدين تتخطى الـ20%

«التحالف الوطني» يتكفل بمصروفات الفلسطينيين في الجامعات التكنولوجية الخاصة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتربع على عرش الجامعات الخاصة فى مصر

«التعليم العالي» تعلن آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.