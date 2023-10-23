«التعليم العالي»: أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة والتقديم خلال إجازة نصف العام

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية، انتهاء أعمال تنسيق القبول والالتحاق بالكليات الأسبوع الماضي، وفقا للخريطة الزمنية والقواعد التي أقرها المجلس، موضحة وجود أماكن شاغرة بعدد من الكليات سيتم إتاحة التقدم والالتحاق بها، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، خلال أجازة منتصف العام الدراسي، وفقا للحدود الدنيا للقبول المعمول بها .

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأماكن الشاغرة موجودة في كليات الهندسة والصيدلة وكليات القطاع الإنساني كاللغات والترجمة والسياحة و القانون والإدارة والسياسية والاقتصاد والتربية، لافتة إلى أنّ خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد كافة المقبولين خلال الأيام الأخيرة قبل غلق باب التقدم للفصل الدراسي الأول من قبل وزارة التعليم العالي، ستتضح كافة الأعداد والأماكن الشاغرة لكل كلية، مؤكدة أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر انتظام العمل والمحاضرات اليوم في مختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.