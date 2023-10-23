«النقل»: تطوير 18 ميناء بحريا باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مهمة بشأن تطوير المواني البحرية، موضحة أنّ المواني المصرية استقبلت خلال الـ9 سنوات 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية، وجميع أعمال التطوير تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.

تفاصيل خطة تطوير المواني

ويبلغ إجمالي عدد المواني البحرية المصرية 18 ميناء بحريا، وفق تقرير لوزارة النقل، منها 11 على البحر الأحمر و7 على البحر المتوسط.

مواني على البحر الأحمر

- ميناء برنيس.

- ميناء سفاجا.

- ميناء الغردقة.

- ميناء السخنة.

- ميناء الأدبية.

- ميناء الزيتيات.

- ميناء السويس.

- ميناء شرم الشيخ.

- ميناء الطور.

- ميناء نويبع.

- ميناء طابا.

مواني على البحر المتوسط

- ميناء العريش.

- ميناء شرق بورسعيد.

- ميناء غرب بورسعيد.

- ميناء دمياط.

- ميناء أبوقير.

- ميناء الإسكندرية الكبير.

- ميناء جرجوب.

استخدام أحدث تكنولوجيا

ونوهت وزارة النقل، بأنّه جرى استخدام أحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالمواني، تضمن عمرا تصميميا يتخطي 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية، وزادت المساحات التخزينية من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع عام 2023 لتصل إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2030، كما جرى تجهيز المواني بأحدث معدات التشغيل في العالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة كأوناش الساحة الكهربائية وشاحنة نقل الحاويات وأوناش الرصيف الكهربائية العملاقة.

وأوضحت أنّه جرى تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40 – 60 طنا، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلى 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة.