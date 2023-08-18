نجاح الربط السككي بين الموانئ.. رحلة قطار حاويات من السخنة إلى أكتوبر الجاف (فيديو)

نجحت الدولة في تحقيق خطة قوية لربط الموانىء مع بعضها، وهو ما ظهر جليا في عملية استقبال البضائع بين ميناء السخنة وميناء السادس من أكتوبر الجاف، من خلال عملية الربط السككي، فتوالى استقبال القطارات المُحملة بالحاويات، وفق قواعد مُحكمة للغاية بشكل إلكتروني.

دليل نجاح الدولة على عملية الربط، جاء واضحا في الاستعدادات المكثفة لخروج قطار حاويات من ميناء السخنة مُتجها إلى ميناء أكتوبر الجاف، الذي استغرق نحو 12 ساعة، في رحلة اتسمت بالتحكم الكامل، أظهرت قدرة الهيئة الموانىء البرية والجافة على استقبال أضخم الحاويات في موانيها بسلاسة.

بداية الرحلة

في تمام الساعة العاشرة صباحا، من الأحد الموافق السادس من أغسطس الجاري، بميناء السخنة خليج السويس، بدأت عملية دخول باخرة الحاويات واستعداد الأوناش العملاقة لتفريغ باخرة الحاويات، وفق تقرير للهيئة العامة للموانئ.

استمرت الأعمال التي اشتملت على رباط باخرة الحاويات، ثم تفريغ الحاويات من الباخرة، وهنا بدأت الإجراءات الجمركية المُميكنة، وتم فتح شهادة الترانزيت في تمام الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة 2:50 بعد الظهر.

جاء المرحلة التالية، في نقل الحاويات إلى الكشف بالإشعاع، الذي استغرق 30 دقيقة، ثم بدأت عملية نقل الحاويات إلى ساحة التحميل بالقطار في تمام الساعة 4:30 مساءً.

وفق خطة مُحكمة، تم تنزيل 3 حاويات اليوم التالي يوم الاثنين 7 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 10 صباحا، حيث استغرقت عملية التنزيل والكشف بالأشعة والانتظار بساحة تحميل القطار لعدد 3 حاويات ساعة ونصف الساعة.

الساعة الثانية بعد الظهر ليوم الاثنين

انتهت الهيئة من بقية الإجراءات الجمركية، ووضع السيل الجمركي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر ليوم الاثنين، ثم بدأت عملية تحميل الحاويات على القطار المتجه إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، عبر الربط السككي بين المينائين.

عملية التحميل بدأت من 3 أمتار حتى 5 لعدد 23 حاوية، وهنا خرج القطار من ميناء السخنة في تمام الساعة 6:40 مساء يوم الاثنين، إلى ميناء «أكتوبر الجاف» في رحلة استغرقت 12 ساعة، وتُقدر حمولته بـ25 حاوية.

وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباح الثلاثاء 8 أغسطس الجاري، وصل القطار إلى ميناء «أكتوبر الجاف»، الذي تبلغ مساحته 100 فدان، حيث المنطقة الجمركية وغير الجمركية.

إمكانيات ميناء السادس من أكتوبر الجاف

ميناء السادس من أكتوبر به إمكانيات «ضخمة»، تُعزز من قدرة الدولة على زيادة حصتها من تجارة الترانزيت، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأن تكون مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، حيث يشتمل على ساحة الفحص والفحص بالأشعة وحاويات الثلاجات وحاويات تخزين والمواد الخطرة ومنطقة التخزين العامة وحاويات التحزين العامة.

كما يشتمل الميناء على قسم شرطة ومركز الخدمات اللوجيستية والجهات الحكومية، وإدارة الميناء وبوابة الشاحنات والبوابة الرئيسية وعدد من المباني الإدارية ومبنى الفحص والمعاينة والمستودعات الجمركية، وبوابة العربيات، ثم بوابة القطار والتي تؤدي إلى 5 خطوط سكة حديد.

وصل القطار إلى غرفة التحكم، للتأكيد على وصول الحاويات ميناء أكتوبر الجاف، ثم بدأت عملية تفريغ الحاويات من القطار يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ثم تخزينها في ساحات الميناء المخصصة للتخزين.

قاربت الرحلة على الانتهاء

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بدأ العملاء بفتح شهادة الإفراج وبدء عملية إفراج الوارد النهائياً، أعقبها إجراءات الفحص والمعاينة واستيفاء العروض الرقابية والأمنية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

لم تنته رحلة التفريغ هنا، بل تمر الحاويات على مبنى يُسمى «سلامة الغذاء وجهات العرض»، ضمن القواعد الموضوعة لعملية استقبال الحاويات، إلى أن انتهت إجراءات تداول الحاويات كاملة خلال 48 ساعة.

ثم بدأت عملية تخزين البضائع بالمستودعات الجمركية بمخازن ميناء أكتوبر الجاف، يعقبها أعمال الصادر وتأمين الحاويات بالسيل الجمركي، إلى خروج البضائع من الميناء.