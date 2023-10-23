ميناء بورتوفيق يستقبل 5000 طن بروبلين من الإمارات 

يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «CHRISTOPH SCHULTE» وعلى متنها 5000 طن بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 920 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان عنه، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة وصل إلى 10، وجرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و567 شاحنة و74 سيارة.

وتابع المركز، أنّ حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، و216 شاحنة، و53 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و351 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء أمس السفينتين دليلة والحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي كوين نفرتيتي، وأيلة، وبريدج.