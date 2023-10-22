تفاصيل أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري (فيديو)

نشرت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تصويرا جويا لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، حيث كشفت هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ المحطة أحد أهم المشاريع القومية نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

المحطة متعددة الاغراض

- تقع على مساحة 81 هكتارًا

- طول أرصفة 1000 متر.

- عمق الأرصفة 17 مترًا لتداول الحاويات.

- تعمل على تداول جميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

- يعتبر الميناء هو البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد.

- يعمل الميناء أيضاً على تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

- إقامة المحطة على مساحة 860 ألف متر مربع تقريبًا.

- تساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية.

- استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.

تطوير الموانئ البرية والجافة

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية البحرية، أنّ مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتعتبر البنية التحتية جزءًا مهما من استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد، مؤكدة أنّ هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، أنّ مصر تسعى إلى تحسين وتوسيع المواني البرية والجافة لزيادة طاقتها وكفاءتها، حيث جرى الانتهاء من مشروع تطوير ميناء الإسكندرية وميناء دمياط، وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق تحسينات مماثلة في المواني الأخرى بالبلاد.