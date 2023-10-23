«التعليم» تحذّر المدارس من تحصيل رسوم امتحانات شهر أكتوبر

وجّهت مديريات التعليم في المحافظات، تحذيرا مهما وعاجلا للمدارس بشأن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، مؤكدة منع تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب لامتحانات الشهر، وعدم تحميل الطلاب وأولياء أمورهم أي تكاليف مالية.

وأكدت المديريات التعليمية، تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022، وتطبيق القرارات الوزارية للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات شهر أكتوبر ستكون أثناء اليوم الدراسي، بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم، وأن يقوم المعلم بعمل امتحان لفصله وغير موحد على مستوى المدرسة، يكون امتحان بسيط في ما درسه الطالب بداية من العام الدراسي وحتى نهاية الشهر، وعدم عمل جدول موحد ويكون الامتحان أثناء الحصة.

وأكدت المديريات التعليمية، ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة.