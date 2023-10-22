«التعليم»: تقييم وطني في الرياضيات للصف الرابع الابتدائي على عينة من 12 ألف تلميذ

أكد رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه جرى تقييم وطني لطلاب الصف الرابع الابتدائي على عينة ممثلة بـ12 ألف و314 تلميذا يمثلون 245 مدرسة ومعهدا، ممن أنهوا دراسة منهج الصف الرابع في الرياضيات، مشيرا إلى أن الهدف من التقييم وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف، أنه روعي في التقييم الوطني لطلاب الصف الرابع الابتدائي، التمثيل القائم للمجتمع الأصلي من حيث نوعية التعليم، ونوعية المدارس والجنس، ومن حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن حيث الأقاليم سواء العاصمة والوجه البحري والوجه القبلي والقناة، كما طبقت الاستبيانات على 490 معلما ممن درسوا اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء التلاميذ و245 مديرا أو شيخ معهد أو العاملون في المدارس التي شملتها عينة التطبيق.

تقييم وطني في الرياضيات

وأضاف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال ورشة العمل «مهارات القراءة والكتابة» أن الأدوات اشتملت اختبار اللغة العربية واختبار الرياضيات، موضحة أنه كان الغرض الأساسي من تطبيق الاستبيانات هو جمع بيانات عن السباق التعليمي في كل من المحاور الثانية، وطرق التدريس وأنشطة التعلم، وأساليب التقييم والمتابعة وإدارة الصف، وبيئة التعلم ومصادره، وتم تحديد أربعة مستويات معيارية متدرجة تصف الأداء المتوقع من التلاميذ الذين أتموا دراسة منهج الصف الرابع في اللغة العربية والرياضيات عند كل مستوى من مستويات التحصيل وهي متقدم، ومبتدئ، وأقل من مستوى الصف، كما تم تحديد الدرجة الحدية التي تفصل بين كل مستوى معياري، والمستوى الأدنى منه، ليتم تقييم الأداء في ضوئها.

عينة الدراسة

وأشار، إلى أن الدراسة الأساسية للتقييم الوطني تمت في أبريل 2023، وبلغت عينة الدراسة الأساسية «12875» من بين التلاميذ الذين درسوا ما لا يقل عن 85% من مقرري اللغة العربية والرياضيات في المنهج المطور للصف الرابع.