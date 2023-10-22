«التعليم» لـ«مديري المدارس»: دربوا الأطفال على القراءة والكتابة جيدا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المدرسة لها دور كبير وقوي في قضية ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، قائلا: «إذا ذهبت إلى مدرسة ووجدت الطلاب يجهلون القراءة والكتابة، سأحاسب مدير المدرسة، يجب أن نتكاتف جميعًا لحل القضية».

وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة، أنّ الطلاب التي لديهم ضعف في القراءة والكتابة سيكونا أكثر عرضة للتسرب من التعليم، مشيرا إلى أنّ الطالب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة سيكون ثقته في نفسه ضعيفة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يجب وضع أدوات تشخيصية لحل المشكلة وتحديدها، ومن ثم نبدأ العلاج.