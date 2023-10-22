«التعليم» تكشف مستوى التقييم الوطني في العربي والرياضيات لـ«رابعة ابتدائي»

كشف الدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن النقاط الرئيسية من التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي في الرياضيات واللغة العربية، قائلا إنّ الغرض من برنامج التقييم الوطني، وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ للغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي.

تقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي

وأضاف رمضان، خلال ورشة عمل بشأن تعزيز مهارات القراءة والكتابة بحضور وزير التعليم، أنّ هناك تقييما لتأثير المناهج المطورة في إطار مشروع تطوير التعليم، استهدف تطبيق خطر الأساس لتقييم 5 نواتج تعلم أساسية مشتقة من تحليل إطار منهج الصف الرابع في اللغة العربية، وبينها «الاستماع، والمفردات، والقراءة الأدبية، والقراءة المعلوماتية، والكتابة».

وأشار إلى أنّ مقارنة بين مستويات التلاميذ في اللغة العربية، جاءت كما يلي.