سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضيف 14 تجمعا مع حدود لبنان إلى خطة الإخلاء

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، بأنّ هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع قررت إضافة بعض البلدات إلى خطة إخلاء سكان شمال البلاد على الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

إسرائيل تضع خطة إخلاء سكان شمال البلاد

وأكد جالانت الموافق على إضافة البلدات وخطة إخلاء سكان شمال البلاد على الحدود مع لبنان، وأبلغ قيادة المنطقة الشمالية، ورؤساء المجالس بالقرار قبل قليل، وعلى أن تتولى السلطات المحلية ووزارة السياحة إدارة البرنامج.

المناطق الـ 14 المضافة إلى البرنامج

وجاءت المناطق الـ14 المضافة إلى البرنامج في بيان وهم: «شانير، ودان، وبيت هليل، وشار يشوف، وجوشر، وليمان، وميتزفاه، وإيلون، وجورين، وجارنوت هجليل، وابن مناحيم، وساسا، وتسابون، وراموت نفتالي».

جاء إعلان إخلاء المناطق وسط تبادل الهجمات الصاروخية والقذائف من حزب الله في لبنان على الحدود الشمالية مع لبنان، وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى وذلك مدار الأيام الأخيرة الماضية.