تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم التليفون.. اعرف الخطوات

يسعى عشرات الآلاف من العمالة غير منتظمة، إلى الاستعلام عن المنحة برقم الهاتف، التي تبلغ قيمتها 1000 جنيه في القاهرة والمحافظات، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء صندوق طوارئ وإعانة للعمالة غير المنتظمة، لمساعدة هذه الفئة من المجتمع على مواجهة أعباء الحياة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة برقم التليفون

وفي هذا السياق، أتاحت وزارة القوى العاملة، الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة برقم التليفون، إذ يستطيع العمال المسجلين متابعة كل تفاصيل المنحة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الاتصال على رقم 142 للاستفسار عن منحة العمالة غير منتظمة.

- الاتصال على رقم الخط الساخن 19468 التابع لوزارة القوى العاملة.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط هنــــا.

- عمل حساب عبر تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.

- الضغط على تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- في حالة عدم توافر البيانات الخاصة بالشخص عبر قاعدة وزارة القوى العاملة، يجب إعادة التسجيل مرة أخرى.