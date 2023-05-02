خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة 2023 للحصول على منحة 1000 جنيه

يسعى عشرات الآلاف من المواطنين إلى تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، للحصول على منحة 1000 جنيه في مختلف المحافظات، بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء صندوق إعانة وطوارئ للعمالة غير المنتظمة، حتى يتم الاستفادة من تحويل مستحقات الحسابات الصحية والاجتماعية إليه، بهدف استثمارها واستغلال العائد منها في الإنفاق على حالات الطوارئ والأزمات التي تتعرض هذه الفئة من العمالة بصورة مستمرة.

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

وفيما يخص تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة من الموبايل، أو من خلال الكمبيوتر فإنّها تتم من خلال عدة خطوات بسيطة، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الضغط هنــــا.

- إنشاء حساب خاص بك عبر تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.

- التأكد من توافر المعلومات الخاصة بك على قاعدة البيانات.

- الضغط على تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- في حالة عدم توافر البيانات الخاصة بك على قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، يتم إعادة التسجيل مرة أخرى.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم التليفون

وأتاحت وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم التليفون بسهولة ويسر، من خلال الخط الساخن على الأرقام التالية:

- الاتصال على رقم 142 للاستفسار عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة القوى العاملة من خلال رقم 19468.

هل يوجد تسجيل العمالة غير المنتظمة الآن؟

وطرح الآلاف من العمال سؤالًا حول ما إذا كان متاحا تسجيل العمالة غير المنتظمة الآن، فضلًا عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وقيمتها 1000 جنيه، وهو ما أجابت عنهما وزارة القوى العاملة، بأنّه من المقرر أن يبدأ موعد الصرف فور الانتهاء من تأسيس وإنشاء صندوق الطوارئ لإعانتهم.

ويأتي ذلك بعدما تنتهي الوزارة من حصر أسماء العمالة الغير منتظمة المسجلة بصورة رسمية في دفاتر مديريات القوى العاملة في مختلف المحافظات، وتحديدًا من لم يسبق لهم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.