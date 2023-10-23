أمريكي يتألم من دعم بلاده لإسرائيل في قصيدة: قتلت طفلا فلسطينيا اليوم

مشاهد تنفطر لها القلوب، أشلاء تحت الأنقاض لساعات طويلة، شهداء وجرحى ومفقودون بالآلاف، أكفان ومقابر جماعية، رحلة نزوح داخليًة للأسرالفلسطينية في قطاع غزة، أحداث قابلها تعاطف عالمي لم يسبق له مثيل بشتى الطرق، من بينهم ما فعله أمريكي، نشر قصيدة بعنوان «لقد قتلت طفلًا اليوم»، منددا بدعم بلاده لدولة الاحتلال الإسرائيلية.

أمريكي يدعم فلسطين بقصيدة

«لقد قتلت طفلًا اليوم»، كلمات رواها مواطن أمريكي، عبر منصتة على موقع التواصل الاجتماعي، «x»، زلزلت القلوب، وأعرب معها البعض عن شعوره بالتقصيره تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أنها يجب أن تكون قبلة الجميع الأولى، إذ الشاب الأمريكي نظم كلمات القصيدة على نحو مليء بالألم، قائلا: «قتلت طفلًا فلسطينيًا، لكن هذا لم يؤثر، حسنًا أنه مات بعيدًا عني، على بعد 6 آلاف ميل، كان ذلك بعيدًا حقًا، لكن هل بعيدًا سماع حزن والده أو الشعور بانهيار المبني على والدته، فلقد قتلت طفلًا حقًا».

أمريكي ينشر قصيدة بعنوان



"لقد قتلت طفلا فلسطينيًا اليوم"

pic.twitter.com/4Zi5sSdq9f — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 22, 2023

قتلت الطفل بضرائبي وسكوتي

يواصل الشاب الأمريكي، استنكاره وتعجبه مما يحدث، مفسرا كيف قتل طفلًا فلسطينيًا، لكن ليس بالرصاص ولا القذائف، بل بالكلمة والسكوت والتراخي عن القضية وضريبة القذائف: «لم يفعل الطفل شيئًا، ولم يعرف شيئًا، ولم أعرفه أبدًا، في الواقع أنا لم أقتله فعليًا، لكن سأشرح الموضوع بقتلي له، إذ أنه درامي ومعقد، فأنا ساهمت بقتله بـ22%، لأن هذه هي الضريبة التي أدفعها، وضرائبي تنفق على القبائل، وسكوتي ثمنًا لدعم إسرائيل».

أقتل طفلًا كل يوم

«الإسرائيلون قتلوا الأطفال، لكن صمتي يجعلني موافقًا، لذلك أجل لقد قتلت طفلًا اليوم، بدأت أشعر بالندم، لأنني لا أعرف حتى اسمه، لكنني أقتل طفلًا كل يوم، ولا أعرف حتى اسمه»، لا توجد كلمات توصف مدى ألم تعابيره، وتقاسيم وجهه وهو يعبر عن الأحداث، فالأحداث توجها الألم، وكلماته توجها الآسى.