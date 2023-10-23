فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يتلو القرآن خلال خضوعه لجراحة دون «بنج» في غزة

على الرغم من استمرار عمليات القصف الغاشم على قطاع غزة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الشعب الفلسطيني بجميع فئاته من الأطفال والنساء وكبار السن، يُظهرون مواقف برباطة جأش يدونها التاريخ، على قوة تحملهم التي لا يكاد لا يوجد مثيل لها على تلك المصائب والآلام، وهو ما ظهر مؤخرًا، خلال مقطع فيديو، وثق لحظات تحمل وصلابة طفل فلسطيني، في أثناء خضوعه لجراحة بقدميه دون حصول على «بنج»، وهو يحاول التماسك بتلاوة القرآن.

فيديو الطفل الفلسطيني وهو يتلو القرآن في الجراحة

وخلال الفيديو المتداول عبر وسائل إعلام محلية فلسطينية، ظهر أحد الأطفال الفلسطينيين وهو يخضع لجراحة بأحد قدميه، وبسبب شعوره الشديد بالألم، ظل يتماسك ويُصبر نفسه بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، مرددًا الآية الكريمة: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا».

وسرعان ما لاقى الفيديو تعاطف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا بالدعاء للطفل الفلسطيني وشعبه بالخروج من تلك المحنة العصيبة في أقرب وقت.

قصف مستشفى القدس

وخلال الدقائق القليلة الماضية، تعرضت مستشفى القدس في غزة لقصف جديد عنيف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحتمي بالمكان نحو 12 ألف نازح فلسطيني، كما تم قصف محيط مستشفى الشفاء، حسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ورصدت عدسات الكاميرات مقاطع فيديو وثقت لحظات القصف العنيف لمستشفى القدس، وهو ما تفاعل معه بشدة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.