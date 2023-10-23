طفل فلسطيني ينهار أمام جثمان والده بعد استشهاده في غزة.. كلماته تهز القلوب

«يابا.. يابا» كلمات هزت أرجاء أحد مستشفيات قطاع غزة، واخترقت جدار قلوب من يسمعه لحرقتها الكبيرة، فهي خرجت من قلب مكسور على فقدان سنده في الحياة، طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره، بملامحه الطفولية الحزينة وانهياره التام، يجلس أمام جثمان والده الشهيد، الذي راح ضحية القصف الإسرائيلي، على غزة.

مشهد مؤلم لطفل فلسطيني

وسط صراخات الطفل بجوار شقيقه، سكن الأب لا حراك له، مغطى بكفنه لا يظهر منه شيئًا، مشهد مؤلم ظهر خلال فيديو صغير، قد لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، إلا أنه ألم قلوب مشاهديه لدرجة كبيرة وتم تداوله من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما رواه المصور الفلسطيني محمد ماهر، عبر صفحته الشخصية.

«ما بقى منه غير ساعة يده.. يابا» جملة علقت في أذهان الجميع، حينما ظهر الطفل في حالة انهيار تام، بجوار جثمان والده، وهو ممسك بالساعة التي ظلت معه كذكرى من والده للأبد، وهو ما دفع الجميع أن يتعاطف معه، حزنًا على فقدانه لوالده بهذه الطريقة وهو يراه أمامه ساكن لا حراك له، وحزنًا على ما يحدث في قطاع غزة.

وقفات صلاة من أجل الشعب الفلسطيني

وكانت قد أعلنت عدد من كنائس الإسكندرية، تنظيم وقفات صلاة خلال الأسبوع الجاري للصلاة من أجل الشعب الفلسطيني، وأن يحل السلام مكان الحرب، وذلك على مدار عدة أيام خلال الأسبوع الجاري، إذ انطلقت مساء أمس الأحد وقفة صلاة داخل كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك في شرق الإسكندرية من أجل الصلاة لأهالي فلسطين، فيما تقيم الكنيسة صلاة أخرى لأهالي فلسطين مساء الأربعاء المقبل.