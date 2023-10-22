رسالة غاضبة من 400 مسؤول أمريكي إلى إدارة بايدن ضد دعم إسرائيل.. ماذا قالوا؟

أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الأمريكية تتلقى انتقادات من بعض المسؤولين، كونها تدعم إسرائيل بشكل لا محدود وتهمل القضية الفلسطينية، نقلا عن شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

دعم أمريكي أعمى من جانب واحد

ووصف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية هذا الدعم بانه «أعمى» من جانب واحد، وغضب كثيرون في مبنى الكابيتول بسبب نهج إدارة بايدن، بالإضافة إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية الذين شعروا بأن عدوانية الإدارة تؤدي إلى نتائج سياسية فظيعة ومزيد من العنف طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير فإن هناك رسالة موقعة من أكثر من 400 مسؤول حكومي أمريكي منهم من المسلمين واليهود، ينتقدون خلالها ما تفعله إدارة بايدن بدعم إسرائيل وإهمال الفلسطينيين.

ملايين الأرواح مهددة

وأشارت الرسالة إلى أن ملايين الأرواح مهددة، عائلاتنا وتاريخنا وتقاليدنا الدينية لها جذور عميقة في القدس وإسرائيل وفلسطين، وباعتبارنا أبناء الناجين من العبودية والمحرقة والاستعمار والحرب والقمح، نشعر أننا مضطرون لرفع أصواتنا في تلك الحظة، مؤكدين أننا ننضم إلى أعضاء الكونجرس والمجتمع الدولي في إدانة جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس، لكن في الوقت نفسه نحزن على المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون معاناة كارثة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الرسالة: «نحن كمسلمين ويهود سئمنا إحياء خوف الأجيال من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما سئمنا القادة الذين يدفعوننا إلى إلقاء اللوم على بعضهم البعض، واستغلال آلامنا وتاريخنا لوضع أجندات سياسية وتبرير العنف.

وانتهت الرسالة بـ«إذا كان هناك نزيف هل يمكننا توجيه جهودنا لوضع حد للوضع الراهن للاحتلال والعنف وإيجاد سبل لتحقيق سلام مستدام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».