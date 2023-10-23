بسمة وهبة ترد على منتقدي حديثها باللغة العبرية: «فاضيين ورايقين»

خرجت الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها، بعدما تعرضت لانتقاد بعدما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي توجه رسالة باللغة العبرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبرت خلالها عن غضب الشعوب العربية من عمليات القصف المستمرة في فلسطين.

بسمة وهبة ترد على منتقدي حديثها باللغة العبرية

ونشرت بسمة وهبة فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «فاضيين أوي ورايقين أوي، ونسينا أهلنا في فلسطين، بجد فاضيين وحقودين ومنفسنيين».

رسالة بسمة وهبة لمنتقديها

ووجهت رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها: «حاولوا تركزوا في مذابح غزة بدل ما تركزوا في لغتى، وأنها لازم تكون متقنة، لا بجد شاطرين أنتوا أوي أجندة رسمي بس هستمر ولا يفرق».

وأوضحت السبب وراء تحدثها باللغة العبرية في فيديو سابق: «لما رسالتي ينقلها روعيه كياس اللي بيعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحف زي يديعوت أحرونوت، فأنا بعتبر إني جبت جول زي محمد صلاح، لأنه رسالتي وصلت وده اللي أنا كنت عايزاه».