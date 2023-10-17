بسمة وهبة: «أطفال فلسطين بيخلصوا.. والكبت والظلم لازم ينفجروا»

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن حزنها من استشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين، إثر العدوان الإسرائيلي الذي يمتد لأكثر من 10 أيام، قائلة: «الكبت والغل والظلم لازم ينفجر في يوم ما، ولما انفجر وعبر الفلسطينيون عن غضبهم، قتلهم الاحتلال».

الأبرياء المدنيين

أضافت «وهبة» خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «قمة الظلم أن ينتقم الاحتلال من الأبرياء المدنيين، والقصف عبارة عن حرب إبادة، نتحدث عن أن هذه أكثر مرة من الأربعين سنة التي يموت فيها هذا الكم من الأطفال والرضع».

وتابعت الإعلامية: «أين المجتمع الدولي وأين منظمات حقوق الإنسان؟! لم نرَ تعليقا واحدا على ما يحدث في غزة، أين المجتمع العربي؟! ماذا ننتظر؟! مستنيين لما يخلصوا على بقية الأطفال الفلسطينيين عشان تدخلوا».

أطفال فلسطين

وواصلت: «أطفال الفلسطينيين قربوا يخلصوا، وأهالي غزة مشردين في الشوارع بلا مأوى، وروسيا عقدت اجتماعا في مجلس الأمن الدولي، أدانت فيه الأعمال الإرهابية ضد المدنيين، لكن أيدها 5 أصوات وعارضها 4 أصوات، وامتنع 6 عن التصويت، كانت الدول العظمى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد القرار».