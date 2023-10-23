حدث ليلا| رسالة تهديد لـ أنغام.. ورد بسمة وهبة على فيديو اللغة العبرية (فيديو)

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة، والتي يأتي في مقدمتها رسالة التهديد التي تلقتها الفنانة أنغام على هاتفها من شخص قالت إنه إسرائيلي ردًا على رسالتها القاسية على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

يأتي ذلك، فيما ردت بسمة وهبة على فيديو ظهرت فيه تتحدث باللغة العبرية، والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وإليكم التفاصيل.

رسالة تهديد لـ أنغام

في البداية، أعلنت الفنانة أنغام عبر حسابها على تويتر أنها تلقت رسالة تهديد من أحد الأشخاص على هاتفها، بسبب ردها العنيف على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي قال في رسالته: «غدا ستتم إبادتكم جميعا كما تجري إبادة الفلسطينيين، وستعلمون غدا ما هي إسرائيل».

وردت أنغام على الرسالة بقولها: «إن هذه الرسالة شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة».

تهديد أنغام ورد قوي منها

وقالت أنغام في رسالتها ردا على التهديد الذي تلقته: «نعلم جيدا من أنتم، أنتم محتلون ومغتصبون وسفاحون، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل».

وتابعت أنغام في رسالتها: «لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تُذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم».

بسمة وهبة ترد على انتشار فيديو لها باللغة العبرية

ومن جانبها، خرجت الإعلامية بسمة وهبة في أول تعليق لها على موجة الجدل التي أحدثتها بسبب عدم إتقانها التحدث بالعبرية، قائلة: «هتكلم عن رسالتي اللي عملتها بالعبري، هتكلم عن رسالتي اللي أنا وجهتها لشعب إسرائيل باللغة العبرية».

وأشارت بسمة وهبة إلى أنها نجحت في توصيل رسالتها للإسرائيليين، وذلك بعد أن جرى نقلها من قبل إعلاميين ووسائل إعلام إسرائيلية، قائلة «عاوزة أقول على فكرة أنا نجحت وجبت جول وده كان الغرض من الرسالة، لما رسالتي ينقلها روعيه كياس اللي بيعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحف زي يديعوت أحرونوت، فأنا بعتبر إني جبت جول زي محمد صلاح، لأنه رسالتي وصلت وده اللي أنا كنت عايزاه».

بسمة وهبة: جبت جون زي صلاح

وتابعت بسمة وهبة، أنها نجحت في تحقيق هدفها، بتوصيل صوتها إلى الإسرائيليين، قائلة: «أنا حققت غرضي وده اللي كان نفسي إني أعمله، لأننا بنقعد كل يوم نصرخ ونتكلم ونزعق على كل مواقع التواصل الاجتماعي، في الآخر أنتوا عارفين هما عاملين فينا إيه؟، عاملين تعتيم على كلامنا وعلى الشعوب العربية كلها، عاملين تعتيم على أي حد بيتضامن مع شعب فلسطين، فأنا قولت أنا هعمل باللغة العبرية وهشوف هيحصل إيه؟».

وعبّرت «بسمة» عن سعادتها بوصول رسالتها للإسرائيليين وفهمها رغم صعوبتها، قائلة: «أنا شوفت تعليقات دهشت منها، يعني إسرائيليين كاتبين تعليقات بيقولوا صحيح لغتها كانت صعبة بس رسالتها مفهومة، أنا ده كفاية عليا».

الحرب على غزة

وتتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي، فيما نفذت قوات الاحتلال الليلة قصفا عنيفا على القطاع الذي تفرض عليه حصارا مطبقا، منعت من خلاله جميع إمدادات الماء والكهرباء والطاقة.

وقصفت قوات الاحتلال الليلة محيط مستشفى القدس في غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء، فيما تسلل عدد من جنود جيش الاحتلال في رام الله، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».