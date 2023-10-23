الاتحاد الأوروبي يدرس الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في غزة

طالب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرًا إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في القطاع، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 17 يومًا.

وقال «بوريل» قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء: «أهم ما يشغلنا هو إعطاء مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصًا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء»، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف: «أرى أن الهدنة الإنسانية ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية».

الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، فى وقت سابق، إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار، وأنه يجب أن يصل الوقود والمياه والغذاء والدواء إلى المحاصرين في قطاع غزة على الفور.

وتابع: أطلقنا عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة، ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، فمن الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح.

وأكد لينارتشيتش ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لجلب هذه الإمدادات إلى المحتاجين دون أي عوائق.

وتواصل إسرائيل، منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.