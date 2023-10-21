سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: زيادة المساعدات للفلسطينيين إلى 47 مليون دولار

قال كريستين برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن قمة القاهرة للسلام جاءت في وقتها، خاصة في ضوء المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، وقد تم مناقشة الموقف والمساعدات التي يمكن تقديمها للفلسطينيين، وضحايا هذه الحرب من كلا الجانبين.

زيادة المساعدات الفلسطينية

وأضاف «برجر» خلال لقاء خاصة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى زيادة المساعدات من 21 مليون دولار إلى 47 مليون دولار للفلسطنيين، وطلبنا من منظمة اليونسيف إرسال مساعدات حتى يمكن نقلها إلى غزة ونقوم بتقييم الموقف بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لتقديم هذه المساعدات.

تقديم المساعدات لليونسيف

وتابع: «إننا نقدم لمنظمة اليونسيف كل ما يحتاجونه من خلال السلطات الفلسطينية أو منظمة الأونروا، وسوف يستمر هذا الدعم».