«التضامن»: صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي أول نوفمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي لأصحاب المعاشات تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي

كان الرئيس السيسي وجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، فضلًا عن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي لتصبح المنحة من 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، الأسبوع المقبل، أول شهر نوفمبر.

صرف المعاشات 1 نوفمبر

وستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعى اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وعليه يتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، على مدار 6 أيام تبدأ من 1 نوفمير 2023 وتستممر حتى اليوم السادس من الشهر نفسه.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف الزيادة من خلال البريد المصري، البنوك التجارية وبنوك القرى، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، منافذ شركة فورى، فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.