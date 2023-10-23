تقديم خدمات طبية لـ659 شخصا في قافلتين بقرى البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية الجمالين التابعه لقرية الوفائية، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قوافل طبية في قرى البحيرة

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات، تشمل «70 من الأطفال - 65 باطنة - 15 أمراض النساء - 10 اسنان - 27 تحاليل».

كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ25 حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي حقك تنظمي و100 يوم صحة.

وخلال القافلة، عالجت الإدارة البيطرية 300 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 670 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وشهدت القافلة عمليات توعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة طبية في إيتاي البارود

كما تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع بقرية معنيا بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 447 حالة بمختلف تخصصات «167 باطنه - 48 أسنان- 135 رمد - 97 عظام»،بالإضافة إلى عمل نظارات لعدد 53 حالة.