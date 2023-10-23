بعد وفاتها في حادث أليم.. من هي الإعلامية ناهد الصباح؟

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الإعلامي وخاصة في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، عقب سماع خبر وفاة الإعلامية ناهد الصباح في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حادث أليم.

من هي الإعلامية ناهد الصباح؟

- تخرجت من جامعة عين شمس‎، ودرست في أكاديمة ناصر العسكرية.

- حصلت على ‎ماجستير في القانون الدولي جامعة عين شمس.‎

ناهد الصباح تعمل في مجال قطاع الأخبار

- عملت الإعلامية بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري.

- كانت تتابع أحداث غزة بدقة، وتفاعلت معها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة منذ أيام: «مات الطبيب، وَالْمُسْعِفُ، والجريح .. يقصفون المستشفيات والمدارس إسرائيل قصفت آخر مستشفى مسيحي في غزة اليوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 مدني، إسرائيل دولة إرهابية، ولا يوجد حتى الان من يدينها».