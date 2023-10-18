8 سنوات على رحيل جمال الغيطاني.. مؤسس أخبار الأدب وصاحب «التجليات»

يوافق، اليوم، الذكرى الثامنة لرحيل الكاتب الكبير جمال الغيطاني، الروائي والصحفي مؤسس ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب، كما عمل مراسلا حربيا على الجبهة في الفترة من 1968، وحتى 1974، وعايش انتصارات أكتوبر مقاتلا ومراسلا خلال هذه الفترة.

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، جمال الغيطاني مولود في 9 مايو 1945 بمحافظة سوهاج، وتوفي 18 أكتوبر 2015 ، وما بين التاريخين قدم الغيطاني تجربة ثرية في مجال الكتابة الأدبية والعمل الصحفية مراسلا حربيا، كما أسس جريدة أخبار الأدب وترأس تحريرها عام 1993.

مؤلفات جمال الغيطاني

كتب جمال الغيطاني أول قصة عام 1959، بعنوان «نهاية السكير». و«أوراق شاب عاش منذ ألف عام»، و«التجليات»، و«الزيني بركات»، و«وقائع حارة الزعفراني» و«الرفاعي»، و«المجالس المحفوظية»، وتُرجمت عدة مؤلفات له، إلى أكثر من لغة منها: إلى الألمانية.

الجوائز والأوسمة

- جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية عام 1980.

- جائزة سلطان بن علي العويس، عام 1997.

- وسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس عام 1987

- جائزة الدولة التقديرية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007.