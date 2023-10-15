سبب وفاة الإعلامية جيزيل خوري: رحلت بعد صراع مع المرض

بعد إعلان رحيل الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري منذ ساعات قليلة، بدأ الجميع يتساءل عن سبب وفاتها عن عمر ناهز 62 عاما داخل مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، تاركة خلفها مسيرة إعلامية حافلة بالمشاركات التلفزيونية، بينها تقديم برنامج «المشهد» في تلفزيون بي بي سي عربي.

سبب وفاة الإعلامية جيزيل خوري

ويعد سبب وفاة الإعلامية جيزيل خوري هو مرض السرطان الذي كانت تصارعه وأنهى حياتها فجر اليوم في مستشفى الجامعة الأمريكية - بيروت، بحسب ما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية؛ ليتداول الجميع اسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي فضلا عن تذكر زوجها الصحفي والمؤرّخ سمير قصير، الذي تم اغتياله عام 2005.

وتزوجت «خوري» من سمير قصير بعد قصة حب، وبعد رحيله أطلقت الراحلة مؤسّسةً تحمل اسمه في 2006، وحوّلتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحرّيات الإعلامية والثقافية في المشرق العربي، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلومات عن الإعلامية جيزيل خوري

ومع إعلان رحيل الإعلامية جيزيل خوري، نوضح بعض المعلومات عنها وفقا لما جاء في الصحف اللبنانية وشبكة «سكاي نيوز»، على النحو التالي:

- ولدت جيزيل قزي في العقيبة قضاء كسروان (لبنان)، وقد تزوجت جيزيل في سن العشرين من الطبيب إيلي خوري، واحتفظت باسمه الأخير.

- درست التاريخ في جامعة روح القدس - الكسليك.

- كما درست الإعلام في الجامعة اللبنانية.

- بدأت حياتها المهنية في أواخر عام 1985 على قناة إل بي سي كمقدمة برامج حوارية ثقافية.

- انضمت إلى المجموعة الإعلامية العربية إم بي سي عام 2002 وساهمت في إطلاق قناة العربية الإخبارية على مدار 24 ساعة.

- استضافت برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا على قناة العربية من 2003 إلى 2013.

- في عام 2009 ، شاركت جيزيل في تأسيس شركة «الراوي» للإنتاج والتي كان مشروعها الأول عبارة عن سيرة ذاتية من أربع حلقات للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

- في عام 2013، عُيِّنت جيزيل خوري من قبل بي بي سي عربي لتقديم برنامج «المشهد» على بي بي سي العربية، وبدأ إطلاقه في أوائل عام 2014، من إنتاج منى حمدان في لبنان.

- نالت جيزال خوري وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسية.

- في 2020 انضمت إلى شبكة «سكاي نيوز» وقدمت برنامجها الحواري «مع جيزال» الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.