الفنان إيهاب توفيق يحيي ذكرى رحيل والدته

حرص الفنان إيهاب توفيق على إحياء الذكرى التاسعة لرحيل والدته، عبر منشور شاركه مع جمهوره على صفحته بموقع الصور الشهير «إنستجرام».

إيهاب توفيق يحيي ذكرى والدته

كتب الفنان إيهاب توفيق قائلا: «اليوم 22 أكتوبر الذكري السنوية التاسعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا، أسكنهم الله جميعاً الفردوس الأعلى من الجنة».

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق حرص مؤخرا على دعم القضية الفلسطينية بمنشور عبر صفحته على «إنستجرام»، وقال خلاله: «يا رب احفظ أهل فلسـطـين وثبتهم وآمن روعاتهم وتقبل شهدائهم، وأنزل السكينة على ذويهم، فأنت حسبنا ونعم الوكيل».

وحرص عدد من الفنانين على دعم فلسطين، وكان من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وإلهام شاهين وأحمد عز وشيريهان وحنان ترك.. وغيرهم.